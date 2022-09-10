İçişleri: 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru uluslararası sulardaki gemiye taciz ateşi açtı

İçişleri Bakanlığı, Çanakkale Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.27’de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) tarafından Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı ‘Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi.

Bildirim üzerine olay yerine 2 Türk Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk botlarının gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeyi süratle terk ettiği belirtildi.

“CAN KAYBI YOK! TAHKİKAT BAŞLATILDI”

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

* “Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.

* Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.”

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