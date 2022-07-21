İçişleri açıkladı: Ormanlara girişler yasaklandı

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Buna göre; artacak sıcaklıklar nedeniyle ağustos ayının son gününe kadar ormanlara girişler yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere ‘Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler’ konulu genelge göndererek, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskini artıracağını belirterek dikkatli olunmasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralandı.

ORMANLIK ALANA GİRİŞ YASAK

Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos tarihine kadar yasaklanacak. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.

DEVRİYE ZAMANLARI SIKILAŞTIRILACAK

Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel tedbir alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri etkilenebilecek alanlar belirlenerek, bu alanların yetkilisine kendi tedbirlerini almaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacak.

Toplumsal ve bireysel tedbirler konusunda da halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Orman görevlileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacak.

Orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılacak.

İlginizi Çekebilir İçişleri Bakanlığı’ndan SMS’li uyarı