İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van'daki deprem toplantısında konuştu:

VAN (AA) – İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, geçen yıl Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan depremde evleri hasar görenlerin mağdur olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve bazı kurum müdürleriyle İl Afet Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çataklı, burada geçen yıl Başkale ilçesinde yaşanan depremde evleri hasar gören vatandaşların durumlarının görüşüldüğü deprem toplantısına katıldı.

Çataklı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2020 yılı içerisinde birçok doğal afetin yaşandığını hatırlattı.

Hazırlıklı olmak ve her seferinde aynı sorunlarla karşılaşmamak için kırsal alanla ilgili Türkiye genelinde depreme dayanıklı bina modeline geçildiğine işaret eden Çataklı, şunları kaydetti:

"Bu modeli Elazığ'da da hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla afet olduğunda bile vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamayacağı güvenli bir modele geçiyoruz. Ülkemizin coğrafi koşullarına uygun bir model seçildi. Bu modelde altyapı ulaşım gibi her şey düşünülmüş. Kimsenin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte muhtarlarımız bize yardımcı olmalı. Hasarlı binalarının hepsini yıkacağız. İnsanlarımız bir kışı çadırda, konteynerde geçirdi. İkinci kışta bunu savunabilme şansımız yok. Dolayısıyla bizim her koşulda 2021 Eylül ayı sonu gelmeden, kar bastırmadan bu konutları yapıp teslim etmemiz lazım. İşleri çabuk bitirmemiz lazım. Hazır olanları ihale ettik. Onun için elimizi çabuk tutup geç kalmayalım."

Vali Bilmez de depremden hemen sonra devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu anlattı.

Programda, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı da birer sunum yaptı.

Ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne geçen Çataklı, sığınmacılarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.