İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bilecik İl Güvenlik Toplantısına katıldı

BİLECİK (AA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bilecik İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Ziyaretleri kapsamında Bilecik Valiliğini ziyaret eden İnce, beraberindeki Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Halis Zafer Koç ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile birlikte Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Şentürk'le bir süre görüşen Bakan Yardımcısı İnce, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen İl Güvenlik Toplantısına başkanlık etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan İnce, illerdeki güvenlik ve asayiş olayları konusunda genel tedbirleri görüşmek üzere kentlere ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Emniyet ve jandarma sorumlularıyla birlikte Bilecik'te İl Güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı İnce, şunları kaydetti:

Bilecik kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Huzurun ve güvenin örneği olmuş bir şehir. Buradaki huzur ve güvenliği bir üst seviyeye çıkarma gayreti içerisindeyiz. Valimizin başkanlığında güvenlik birimlerimiz ellerinden gelen bütün gayreti sergiliyorlar. Onlara müteşekkiriz. Ankara'dan yapılabilecek desteklerin neler olduğunu tespit etmek amacıyla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yapılan çalışmaları hem yerinde görme hem de yeniden bir değerlendirme imkanı bulduk."

Bakan Yardımcısı İnce, açıklamaların ardından Vali Şentürk, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu ve beraberindekiler Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.