İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile görüştü

ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cikotic, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Soylu ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) görüşmeye Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş ile çok sayıda bürokrat katıldı.

Bakan Soylu, konuk heyete GAMER hakkında da bilgi verdi.