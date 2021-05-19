İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)

ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex yöneticisi Fatih Özer'e ilişkin, "Bizim kanaatimiz Arnavutluk'ta. Başka ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah." dedi.

Soylu, TRT Haber kanalında Türk Polis Teşkilatının ilk müzesinden yapılan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin suç örgütleri ve mafyalarla mücadelesine ilişkin bilgi veren Soylu, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 41 operasyonda 30 ulusal çete çökertildi. Yani Türkiye'nin her tarafına yayılmış 30 ulusal çete çökertildi." diye konuştu.

Sadece geçen yıl 2 bin kişinin tutuklandığını aktaran Soylu, "Nefes aldırmıyoruz organize suç örgütlerine ve nefes aldırmayız." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, AK Parti'nin göreve geldiğinde başardığı ilk işin, Türkiye'yi mafya sisteminden temizlemek olduğunu belirtti.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kim ya da kimler tarafından kullanıldığına ilişkin soru üzerine Soylu, "Çok basit, burada uluslararası bir operasyon var." dedi.

Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı, devlete ihanet edenle bu devlete ve millete tabi olanı en iyi bilen anlayışa sahip olduğunu ifade ederek, "Alır, getirir ve adalete teslim eder, bu kadar açık. Bu bir operasyondur, bu operasyon devam ediyor. Süleyman Soylu gider Ahmet gelir hiç kimse merak etmesin millet bu koltuklarda oturanlara yanlış iş yaptırmaz." diye konuştu.

Soylu, Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne nasıl gittiğine ilişkin soru üzerine, "Ben dava dilekçelerinde de ifade ettim. Birtakım muamma işler var. Bunların hepsi… Savcı beni çağıracak değil mi?" yanıtını verdi.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e yönelik operasyona ilişkin de Soylu, "Bu operasyonu yapan benim. Bir buçuk yıl duran bir operasyonu harekete geçiren benim. Bursa'daki operasyonun bizatihi yöneticisi benim. Orada köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar, video kayıtları var. Bana, milletvekillerimize geliyorlar, ben de operasyonu başlatıyorum. 2-3 ay teknik dinlemeye alınıyor, sonra savcılık operasyonuna dönüyor, sonra operasyona dönüyor. Her şey var, videolar ve tehditler hepsi var. Şimdi bütün bunların içerisinde İzmir'de de var, İstanbul'da da var. İstanbul'un başlangıcını bilmiyorum ama bir şey söyleyeyim, İstanbul'u da aylar sonra operasyona döndüren benim." şeklinde konuştu.

Soylu, Peker'e yönelik İstanbul'da başlatılan savcılık soruşturmasına ilişkin, "Bundan 3-3,5 ay evvel İstanbul Emniyet Müdürü, 'böyle böyle bir savcıdan talep var, bu dosya burada duruyor, ne olacak' diye… Ne kadar duruyor? 1,5 yıldır duruyor. Hemen açın, başlatın hemen. Hemen açıldı ve başlatıldı. Bu herkes için geçerlidir. Burada şunu ifade etmek isterim, babamızın oğlu olsa kim olursa olsun bu ülkede mafya tipi örgütlenme yapıları üzerinden haksızlık yapana hayat hakkı tanımayız, bu kadar basit." değerlendirmesini yaptı.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e verilen polis korumasına yönelik soruya karşılık Soylu, "Benden 1,5 yıl önce verilmiş, ben göreve gelmeden önce. Sonra da benim zamanımda da alındı, bu kadar net." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunulmasının sorulması üzerine, "Bu iki arkadaş, yani kardeşini daha sonra tanıdım da Hadi Bey'i Günaydın gazetesindeki fotoğrafçılığından tanırım. Yani babama hürmet ederdi. Babam İstanbul'da siyasetçiydi. Şeyi de kabul etmem, 'Babasını 30 yıldır tanır' falan, babamın eteklerine kimse giremez, hiç kabul etmem yani. Hiç öyle bir şeyi kabul etmem reddederim." değerlendirmesinde bulundu.

– Arama görüntüleri paylaşıldı

Programda Peker'in evine yönelik gerçekleştirilen arama görüntülerini paylaşan Soylu, "Yok kızıma şöyle yaptılar, kızıma böyle yaptılar. Gösterin bakalım videoyu kızına ne yapılmış. Türk polisi ne yapacağını falan iyi bilir. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler, edepsiz." diye konuştu.

Soylu, Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden iadesine ilişkin soru üzerine "Merak etmeyin." dedi.

Peker'e Türkiye'ye gelmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine de Soylu, "İş adamıysa, iş insanıysa evet." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu konuşup konuşmadığı sorulan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuda görüşmedim. Bu konuyla Cumhurbaşkanımızı meşgul etmeyi de hicap ederim." dedi.

Thodex yöneticisi Fatih Özer soruşturmasına ilişkin soru üzerine Soylu, "Soruşturma esaslı yürüyor. Bizim kanaatimiz Arnavutluk'tadır. Tüm temaslarımız yürüyor Arnavutluk'ta. Arkadaşlarımız orada, diğer yanı ülkelerde. Başka bir ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)