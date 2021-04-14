İçişleri Bakanı Soylu'dan vefat eden Yıldırım Akbulut'un ailesine taziye ziyareti

ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne gelerek, Akbulut'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Soylu, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Akbulut'a Allah'tan rahmet diledi.

Akbulut'un Türkiye Cumhuriyeti'nde millete, devlete, insanlara, çok çeşitli görevlerde güzel hizmetler yaptığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Kişiliği, tavrı, devlet adamlığı… Aynı zamanda bir dönem de yakın çalıştım. Aile kavramına ve kendi ailesine bakışı, hakikaten saydıklarımın her birinde örnek teşkil eden bir yapısı vardı. Anadolu insanının vakarı, aynı zamanda kucaklayıcılığı kendisindeydi. Bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İnşallah yaptığı hizmetlerle bu topraklarda çok anılacaktır. Duamız kendisiyle. Ailesine, milletimize, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

– Devlet mezarlığına defnedilecek

Akbulut için yarın saat 12.00'de TBMM'de tören düzenlenecek. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akbulut'un cenazesi, devlet mezarlığına defnedilecek.