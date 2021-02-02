İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

İSTANBUL (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gözaltına alınan 108 kişiden 79'unun DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, Haber Global'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Görevinin ülke içindeki huzurun, güvenin tesis edilmesini sağlayabilmek olduğunu, bunun istikrarlı bir Türkiye'de yapılabileceğini belirten Soylu, "Bunun için bizim takip ettiğimiz meseleler var ve biz bunları Türkiye ile paylaşmalıyız? DEAŞ'ın şu an kendi gündeminin ne olduğunu biliyor musunuz? Ama ben biliyorum. PKK'nın ne yaptığını, örneğin Cemil Bayık'ın 3 gün önce HDP'ye talimat verdiğini biliyor musunuz? Ama ben bunu takip etmek, bilmek ve vatandaşı uyarmak zorundayım. 'Gerillaya çok yük getiriyorsun. Sahaya girin ve gerillanın yükünü alın, eylemlere başlayın.' diyor. Kime söylüyor HDP'ye. Cezaevlerine talimat veriyor." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) de iletişim arabası gibi bir şey olduğunu, Türkiye'de yapamadığını yurt dışında yapmaya çalıştığını dile getiren Soylu, FETÖ'nün hem bir istihbarat hem de terör örgütü olduğunu söyledi.

Gezi olaylarına da değinen Soylu, "Gezi olayları dahil olmak üzere, bu kadar kaynak nereden geldi? Bir tek soru. Bu kaynağın nereden geldiği belli. Kavala'nın oluşturduğu bir sistemle beraber. Biz bunu anlatmayacak mıyız? Bunun bir siyaseti yok mu?" dedi.

– "101'i Boğaziçi ile alakalı değil"

Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere değinerek, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gözaltına alınanlardan 108'inin 101'i Boğaziçi ile alakalı değil, 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi. Peki ben bu doğru bilgiyi vermeyecek miyim? Kim anlatacak vatandaşa bunu." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk kez dün müdahaleli şiddet ve gözaltı sayısı arttı. Öyle bir resim çıktı ki ortaya sniperlar, terörle mücadele timleri üniversite kampüsünde. Bu noktaya getirecek bir üniversite kampüsü içinde ne oldu?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bahsettiğin kadar değil, neticede polisin silahı bu sniper dediğin. Burası bir üniversite. Burada bir rektörün nasıl seçilebileceği kanunlarımızda belli. Bir önceki seçimlerde üniversitemizin öğrencileri mi seçiyordu? Hayır. Kimler seçiyordu, üniversitenin öğretim üyeleri. Bu da bana göre çok yanlış bir sistem olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin de ortaya koyduğu irade ile değişti. Dün de öğrenciler seçme konusunda yetkinlik sahibi değildi, bugün de yetkinlik sahibi değil. Bir tek öğretim üyeleri yetkinlik sahibiydi, onun akademiyi hangi noktaya getirdiği apaçık ortada.

Şimdi diyor ki 'Siz kayyum rektör atadınız.' Bu, faşist bir yaklaşım, doğru bir yaklaşım değil. Kendi rektörünüzle ilgili böyle bir tavır ortaya koymanız doğru değil. Bu siyasi bir yaklaşım. Üniversitenin kendi içini kucaklayacak bir yaklaşım değildir."

– "LGBT'yi ideolojik gruplarla beraber üniversitenin göbeğine oturtmuşlar"

LGBT'nin Türkiye'nin hiçbir değeri ile örtüşmediğini ifade eden Soylu, "Tamamen Batı'nın Türkiye'ye pazarladığı, sunduğu… Bizim geçmişimizde böyle bir şey var da biz bilmiyor muyuz? Ama Batı'da var. Batı, uzun zamandan beri bunu ortaya koyuyor. Getirmişler birtakım ideolojik gruplarla beraber üniversitenin göbeğine oturtmuşlar ve bloke ediyorlar üniversiteyi. " diye konuştu.

Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Utanarak söylüyorum senin Kabe-i Muazzama ile ne işin var? Bu soruyu birisi sormuyor. O çocuk, onları yapanların annesi, babası, ailesi yok mu? Bu ülkede her gün 5 vakit ezan okunuyor kulaklarımıza. Ne oldu saygı kelimeleri? Ne oldu demokrasi kelimeleri? Ne oldu çoğulculuk kelimeleri? Hani hürriyet? İnsanların inandıklarına bu kadar taammüden kışkırtmak için tahrik etmek için üzerine gidilebilir mi? Doğru mu?" değerlendirmesinde bulundu.

– "Boğaziçi Üniversitesi ayağa kalksa da müsaade etmem"

Boğaziçi Üniversitesinin giriş kapısının ilk gün kırıldığını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Bunun adı vandallıktır. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu doğru bir talep mi, doğru bir istek mi? Biz buna sessiz mi kalalım? Ne yapacaklar bu öğrenciler? Rektörün odasına girecekler, rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanı'yken buna müsaade etmem. Boğaziçi Üniversitesi ayağa kalksa da müsaade etmem, Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem. Orada gidecek üniversitenin rektörünün odasına girecek, odayı işgal edecek. İşgalci olmak için mi, terör örgütlerinin oradaki manipülasyonuna alet olmak için mi öğrenci oldun?"

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere CHP'nin yaklaşımını da eleştiren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"CHP milletvekillerinin bu işin içinde ne işi var? Birisi söylesin. Desin ki CHP milletvekillerinin bu işin içinde şusu var diye. Siyaseti göbeğine kadar sokacaksınız işin içine her türlü, oradaki çocukları, öğrencileri tahrik edeceksiniz, oradaki bir azınlıkla üniversitenin huzurunu bozacaksınız. Biz de buna müsaade edeceğiz. Biz, huzurunu bozdurmayız.

Göreceksiniz bunlar bittikten sonra çok güzel bir yol olacak Boğaziçi Üniversitesinde. Boğaziçi Üniversitesi gerek nitelik gerek nicelik gerek akademik yapı gerek kadro gerek öğrencilerin uluslararası başarıları olarak gerek doktora dahil olmak üzere birçok kriter açısından bu aşağı eğilimi sona erecek, tekrar Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden biri olacak."

– "Kısıtlayıcı bir anlayışı ortaya koymak doğru değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesinin devlet üniversiteleri içindeki en parlak üniversite olduğunu, Türkiye'nin en zeki çocuklarının bu üniversitede yer aldığını ifade ederek, "21. yüzyılda yaşıyoruz. Bu kadar kısıtlayıcı bir soru var mı? 'Boğaziçi Üniversitesindekinin, Boğaziçi Üniversitesinden olması lazım.' Bu kapalılığın anlamı nedir? Kısıtlayıcı bir anlayışı ortaya koymak ve buradan yol olmak doğru değil." dedi.

"Türkiye'deki rektör atamaları size demokratik geliyor mu?" sorusuna Soylu, şu karşılığı verdi:

"Demokrasi, ülkenin siyasal tercihlerinin, özgürlüklerinin belirlenmesinde bir etmendir. Burayı yönetirken siz neye bakıyorsunuz, verimliliğe, karlılığa, çalışanların performansına, üretime, rekabete, piyasada ayakta kalmaya… Bunlar öğrenci yetiştiriyorlar. Biz buna bakacağız. Bunu en iyi kim yapıyorsa, elini öpeceğiz yola devam diyeceğiz."

Burada bir problem olursa devletin kurallarının her yerde işlediği gibi burada da işleyeceğini ifade eden Soylu, "Üniversitede bu kuralın nasıl işleyeceği belli. Ama burasını kilitlemişler. Burasını ideolojik bir merkez haline getirmek istiyor bir azınlık. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

– "Bir siyasi partinin reklam ajansı, burada çocukları kullanıyor"

Boğaziçi Üniversitesindeki gösteriler sırasında yaşanan "aşağı bak" konusuna ilişkin soru üzerine Soylu, şu yanıtı verdi:

"Bir siyasi partinin reklam ajansı, burada çocukları kullanıyor. Bir siyasi partinin reklam ajansı acaba bu meseleden o siyasi partinin, yani CHP'nin, şu anda içinde bulunduğu durumu 'Acaba başka bir yere evirebilir miyim?' diye Boğaziçi Üniversitesine dikkati çekip, kendi içinde karşı karşıya kaldığı olayı kamuoyunun gündeminden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu kadar basit. Mebusların orada olmasının sebebi bu. Bunun ötesinde başka bir şey söz konusu değil."

Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuyla ilgili açıklamayı ortaya koyduğunu aktaran Soylu, "Tamamen marjinal kesimlerin esiri olmuş yerlerde, bunu sosyal medya üzerinden yayarak gerçekleştirmeye çalışıyorlar." dedi.

"Burada bir orantısız şiddet olduğunu düşünmüyor musunuz?" sorusu üzerine Soylu, "Toplumsal bir olay bu. Polisin tavrı yanlış mı doğru mu? Polisin tavrı yanlış, doğru biz onu değerlendiririz. Ama onun kendi görevini yaptığı, uyardığı, uyardıktan sonra bu işlerin böyle yürüdüğünü hepimiz biliyoruz. Dün de defalarca uyarıldı. Oradaki o meseleyi tutturamadı ajans, şimdi buradaki başka bir meseleyi tutturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)