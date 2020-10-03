İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'nda konuştu:

İSTANBUL (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mal varlığına karşı işlenen olaylar Türkiye genelinde yüzde 7.3, İstanbul'da yüzde 11 oranında azalmıştır. Mal varlığına karşı işlenen en yoğun 9 suç ortalamasında Türkiye genelindeki azalış yüzde 7,9, İstanbul genelindeki azalış ise yüzde 18,6'dır. Evden hırsızlıkta aynı dönemde Türkiye genelindeki azalış yüzde 13,1, İstanbul'daki azalış ise yüzde 15,1 olmuştur." dedi.

Esenyurt Kaymakamlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada dünyada şehir güvenliğinde sorunlar yaşandığını belirterek, verilere göre gelişmiş ülkelerde de bu sorunun ciddi boyutlarda olduğunu söyledi.

Soylu, şöyle konuştu:

"Bir yandan gelişen teknoloji diğer yandan da maddeci kültürün alabildiğine yayılması, herhangi bir etik değere sahip olmayan yeni nesil iletişim ve medya, aslında güvensiz ve yönsüz bir dünyayı teşvik etmektedir. Geçtiğimiz günlerde yine ifade etmiştim, 100 bin kişi başına düşen evden hırsızlık rakamında 2018 yılında Almanya 393, İtalya 316 ve İngiltere rakamı 715'tir. Türkiye'de ise bu rakam 2018 yılı için 94, 2019 yılı için 80'dir. Ülkemizde bugün asayiş olaylarında, özelikle 15 Temmuz sonrasında attığımız yenilikçi adımlar ve ortaya koyduğumuz güvenlik stratejisi sayesinde hemen her başlıkta olumlu bir azalış trendi yakaladığımızı ifade etmek isterim."

Türkiye'nin 30 büyükşehirdeki günlük evden hırsızlık ortalaması bilgilerini de paylaşan Soylu, "2017-2020 arasında İstanbul'da 78'den 33'e, Ankara'da 34'ten 3'e, İzmir'de ise 21'den 6'ya gerilemiştir. Türkiye genelinde ise aynı periyotta 2017'de 282'den 2018 yılında 210'a, 2019'da 178'e ve 2020'de şu an için 148'e gerilemiştir." dedi.

– "Mal varlığına karşı işlenen olaylar da Türkiye genelinde yüzde 7.3"

Bakan Soylu, geçen yılla bu yılın ilk 9 ayı verilerine göre tüm asayiş olaylarının ülke genelinde yüzde 4,6 azaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da yüzde 6,5 azalmıştır. Mal varlığına karşı işlenen olaylar Türkiye genelinde yüzde 7.3, İstanbul'da yüzde 11 oranında azalmıştır. Mal varlığına karşı işlenen en yoğun 9 suç ortalamasında Türkiye genelindeki azalış yüzde 7,9. İstanbul genelindeki azalış ise yüzde 18,6'dır. Evden hırsızlıkta aynı dönemde Türkiye genelindeki azalış yüzde 13,1, İstanbul'daki azalış ise yüzde 15,1 olmuştur. Aydınlatma oranlarımız da tüm asayiş olaylarında ülke genelinde yüzde 84,4, İstanbul'da yüzde 71,4 olmuştur. Kişilere karşı işlenen olaylarda aydınlatma oranımız ülke genelinde yüzde 94,8, İstanbul'da ise yüzde 90.4'tür. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda olay aydınlatmamız ise tüm ülkede yüzde 49.7'dir. İstanbul'da yüzde 31.5."

Bakan Soylu, kadın cinayetlerinin dünyada da ciddi bir mesele olduğuna dikkati çekerek bu konuyla ilgili sürekli yeni tedbirler ortaya koyduklarını anlattı.

Soylu, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporuna göre kadın cinayetlerinde milyon kişi başına küresel ortalama 2016 rakamlarıyla 13; Avrupa kıtasında 7, Türkiye'de ise 3,8'dir. Hatta bu rakam 2018'de 3,3'e kadar gerilemiş, 2019'da 4.0 olmuştur. Güncel rakamlara göre, 1 Ocak- 2 Ekim arasına kadın cinayeti sayısı 189'dur ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk bir azalış söz konusudur.

Bu azalışta, 81 ildeki aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliklerini ilçe düzeyine yayarak ve 1005 yeni büro açarak; şikayet ve ihbar alma imkanımızı genişletmemizin, koruyucu tedbir sayısını geçen yıla göre yüzde 49; önleyici tedbir sayısını geçen yıla göre yüzde 63 arttırmamızın ve geçen yıl kasım ayından bugüne kadar 118 bin kolluk personelimize bu konuda eğitim vermemizin büyük bir katkısı vardır. Bütün bu rakamlar ve ülke sorunlarıyla ilgili araştırmalarda güvenlik ve asayiş sorunlarının alt sıralarda çıkmasından da anlaşılmaktadır ki izlediğimiz yol ve ortaya koyduğumuz gayret doğrudur. Elde edilen olumlu bir netice var, olumlu trendler var ama elbette ki bunu yeterli görmemiz mümkün değildir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki şehirlerin güvenliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Sözde dost görünen ülkelerin sinsi planlarına rağmen, etrafımızdaki ülkelerdeki siyasal istikrarsızlığa rağmen, terör örgütlerinin bu istikrarsızlığa katkılarına, küresel güçlerin terör örgütleriyle bize dönük istikrarsızlaştırma çabalarına rağmen, Türkiye'nin şehirleri, dünyanın en güvenli şehirleri olma yolunda ilerlemektedir. Asayiş, terör, uyuşturucu ile mücadele, siber suçlar, aile içi şiddetle mücadele, organize suçlar, hayvanlar doğa ve çevre koruma, trafik ve organize suçlarla mücadelede her geçen gün daha iyiye gidiyoruz."

Soylu, önemli gördükleri trafik konusunun kendileri için yeterli olmadığını belirterek, 2019 ile 2020 temmuz arasında hastane ve olay yerinde trafikte hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 990 olduğunu söyledi.

Soylu, bir taraftan gelişen teknoloji, ülkenin gelişmesi, kalkınması ve yolların standartlarının sürekli olarak artması, alternatif ulaşım kaynaklarının gelişmesi, diğer taraftan da trafikte alınan tedbirlerle Türkiye'de trafik konusunda önemli bir noktaya gelindiğini söyledi.

İlk hedefte yüzde birlik bir noktanın kaldığını ifade eden Soylu, "Avrupa seviyesinde 100 binde beştir. Biz şu anda 100 binin altındayız. Eğer 100 binde 5'lik bir seviyeye geldiğimiz andan itibaren de Allah nasip ederse Almanya seviyesine inmek için bir mücadele ortaya koyacağız. Bu kazalarda sadece ölümler yok. Yaralanmalar, sakat kalmalar, maddi hasarlar var. Hem insanın yaralanmasını, can kaybını engelleyen hem de maddi olarak ülke ekonomisine zararı engelleyen çok önemli bir sürecin içerisindeyiz. Bu başarıyı yeterli görmemiz mümkün değildir. Parolamız güvenli şehirler ve güvenli sokaklardır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların gece uykusunda rahat uyumalarının, organize suç örgütleriyle, mafyayla mücadele etmenin kendi sorumluluklarında olduğunu belirten Soylu, hırsızlığı güvensizlik ve sürekli bir tehdit mekanizması olarak şehirlerden söküp atmanın ve trafikte bir yerden bir yere güvenli ulaşımı sağlamanın da temel sorumluluklarından olduğunu anlattı.

Soylu, dünyanın en güvenli şehirlerini ve en güvenli sokaklarını medeniyete ve ahlaka uygun bir şekle getirmenin de sorumlulukları arasında yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin ise başlı başına bir başarı ve fedakarlık hikayesi olduğunu vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak ifade ettiğim gibi bu başarıyı yeterli görmemiz mümkün değildir. Hedefimiz güvenli şehirler ve güvenli sokaklardır. Tüm olay veya kayıp sayılarının sıfırlandığı bir ülkedir. Bunu temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve inşallah çok daha iyi karnelerle kamuoyumuzun huzuruna çıkmayı umuyoruz. Son olarak şunu da ifade etmek isterim. Hem genel asayiş olaylarında, hem de özelde kadın cinayetlerinde, bizim medeniyetimizin, gelenek ve göreneklerimizin, inancımızın, aslında olumlu yönde bir etkisi söz konusudur. Burayı tahkim etmek, bu değerlerimizi diri tutmak, bunları doğru şekilde aktarmak, hırsızlığın, insan öldürmenin, uyuşturucunun, kadına ve çocuğa şiddet göstermenin yanlışlığını, bize ait olmayan davranışlar olduğunu medyada olsun, aile içinde olsun, her çeşit iletişim kanallarında olsun sıklıkla işlemek, inanıyorum ki sadece rakamları değil, gündelik hayatımızı da güzelleştirecektir. Yüksek güvenlik riski olan bir coğrafyada göçte, terörde, uyuşturucu ile mücadelede, trafik güvenliğinde gerçekten de övgüye değer bir güvenlik yönetimi ortaya koyan, direktifleriyle bizi yönlendiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm arkadaşlarımıza, buradan tekrar teşekkür ediyorum."

Bakan Soylu'nun başkanlık yaptığı toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.