İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır'da güvenlik toplantısına katıldı

IĞDIR (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır'da düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Kente gelen Bakan Soylu, Iğdır Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Soylu, daha sonra burada İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve bazı yetkililerin katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık yaptı.

Terör, uyuşturucu, kaçaklıkla mücadele, asayiş, düzensiz göç ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularının değerlendirildiği toplantı basına kapalı devam ediyor.