İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Yılmaz Kurt mesajı

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümü sırasında Giresun’un Eynesil ilçesinde kaymakam olan Aydın’ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt otomobilinde ölü bulundu.

Cenazesi uçakla memleketi Trabzon’un Çaykara ilçesine getirilen Yılmaz Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.

BAKAN SOYLU’DAN MESAJ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Yılmaz Kurt ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Bakan Soylu, mesajında “Aydın Kuyucak Kaymakamımız Yılmaz Kurt’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Vefat eden Aydın Kuyucak Kaymakamımız Yılmaz Kurt’a, Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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