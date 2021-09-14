İçişleri Bakanlığı, aktif siyasi parti sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde toplamda 116 aktif siyasi parti bulunduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yıllara göre alındı belgesi verilen siyasi partilerin sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın paylaşımında, “2020 Yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye ‘alındı’ belgesi verildi” denildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğu belirtildi.