İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 polisimiz şehit oldu

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Alaturka Online
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Ağrı’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanlığı, Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir polisin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz, bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur.

* Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı dileriz.

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