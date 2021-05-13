İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 polisimiz şehit oldu

Ağrı’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanlığı, Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir polisin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
* Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz, bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur.
* Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı dileriz.