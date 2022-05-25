İçişleri Bakanlığı: Gömülü terörist, silah ve mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı’nca, Eren Abluka 7 Operasyonu kapsamında Tunceli’de gömülü 1 terörist cesedi, çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan Eren Abluka 7 Operasyonuyla ilgili açıklama geldi.

Bir terörist cesedinin gömülü olarak bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Eren Abluka 7 Operasyonları kapsamında; İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde bugün icra edilen operasyonda, toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi,

*1500 kilogram amonyum nitrat, 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2 adet AK-47 (Kalaşnikov) piyade tüfeği, 1 adet havan mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet TS 50 mayın, 6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 5 adet dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü,

*1 adet dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü, 10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3 bin 200 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 2 bin metre elektrik kablosu, 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi. DHA

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