İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 27 bin 839 kişi hakkında işlem yapıldı

ANKARA (AA) – İçişleri Bakanlığı, 18-25 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 bin 839 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda hafta içi 21.00-05.00 arasında, hafta sonu ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, uymayanlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 22 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 27 bin 839 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemiyle mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."