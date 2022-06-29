İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklandı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 546 personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularına ait durumu e devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığı altında yer alan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığılığyla takip edebiliyor. Değerlendirme sonuçlarına itirazlar 30 Haziran ile 1 Temmuz’da alınacağı için sonuçların 1 Temmuz sonrası ilan edilmesi ön görülüyor.

İçişleri Bakanlığı personel alımı ile 3.546 kişi istihdam edilecek. Mühendis, avukat, büro personeli, tercüman gibi birçok farklı meslek kolundan yapılacak personel alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonuçları sonrası mülakat sınavı tarihi ilan edilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU

çişleri Bakanlığı personel alımı hakkında açıklama yayınladı. İşte yayınlanan açıklama;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 3.546 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında E-devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.5 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon unvan sayısının adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir. İlan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı arasına giren adayların başvurusu ve başvuru belgeleri, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca (adayın, ilan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı içerisine girdiği yer; Bakanlık merkez teşkilatı ise Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, Taşra teşkilatı ise ilan edilen pozisyon unvanları için pozisyon unvanının bulunduğu Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü) kontrol edilecektir. İlgili sınav komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları “Red” edilerek SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır. Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 30 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili sınav komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Adaylar başvurularına ait durumunu; E-devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığı altında yer alan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır. Bakanlığımız web sayfasında yayımlanan duyurular ile E-devlet üzerinden “Başvurularım” sekmesinde durum bilgisinin takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 30 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında, İlgili Sınav Komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Yapılan açıklama göz önüne alındığında sonuçları 1 Temmuz sonrası ilan edileceği tahmin ediliyor.