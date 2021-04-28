İçişleri Bakanlığı “tam kapanma” dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

ANKARA (AA) – İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelge konusunda sıkça sorulan soruları yanıtladı.

Bakanlığın internet sitesindeki yanıtlara göre, 29 Nisan Perşembe günü 19.00'dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak şehirlerarası seyahatler, zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartıyla yapılabilecek.

Bu doğrultuda, muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin yapacakları şehirlerarası seyahatler de izne tabi olacak.

Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletlerinde, kısıtlamanın başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekecek. İstisna olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak otobüs yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

– Yurt dışı seyahatlerle ilgili bir kısıtlama yok

Yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama veya sınırlandırma bulunmuyor. Yurt dışı bağlantılı uçakla seyahat edecek yolculardan yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine geliş ve gidişlerini sağlayacakları özel araç, otobüs, tren vb. ulaşım araçlarıyla yapacakları yolculuklarda, seyahat izin belgesi istenmeyecek.

İkamet edilen vilayetle çalışılan vilayetin farklı olduğu ve işe geliş gidişin düzenli şekilde günlük yapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy, İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve benzeri sınır/komşu illerde, il hıfzıssıhha kurullarının bu konuda alacakları kararlar doğrultusunda işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı şehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecek.

İl göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara'da ayrıca randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi) ve pasaport ya da pasaport yerine geçen seyahat belgesiyle kısıtlamaya tabi olmaksızın randevularına katılabilecek. Bu muafiyet, ikamet izni randevusunun zamanı ve il göç idaresi müdürlüğü ile ikamet arasındaki güzergahla sınırlı olacak.

– Vakıf ve dernekler yardım faaliyetlerini sürdürecek

Vakıf ve derneklerle Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri ramazan boyunca devam edebilecek. Vakıf ve dernekler bu amaçla yapacakları başvurularda faaliyetin kapsamı ve katılacak gönüllülerin bilgilerini valilik ve kaymakamlıklara bildirecek.

Yapılacak değerlendirme ile şartları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek görevlileri, başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleriyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Beslenme ve temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişilerle ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler, bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

– Anneler Günü'nde çiçekçiler evlere servis yapabilecek

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek.

Havalimanı, gar, liman, terminal gibi yerlerde bulunan iş yerleri, kendi sektörleri için belirlenen genel kurallara tabi olacak. Bu kapsamda belirli koşullara ve sürelere tabi olarak açık olabilecek yeme-içme ve market gibi yerler, belirlenen süre ve koşullara uymak kaydıyla açık olabilecek, diğer iş yerleri ise kapalı olacak.

SGK prim borçlarının 2'nci taksit ödemelerinin son tarihi olması nedeniyle 30 Nisan 2021 Cuma günü SGK prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak.