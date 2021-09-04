HaberlerGündem İçişleri Bakanlığı’ndan ‘6 Eylül’ açıklaması Yazan: Alaturka Online - 4 Eylül 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver İçişleri Bakanlığı’ndan “Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak” açıklaması yapıldı. Yayınlanma: 11:26 – 04 Eylül 2021 Güncellenme: 11:29 – 04 Eylül 2021 AYRINTILAR GELİYOR… İlginizi Çekebilir İstanbul’da yüz yüze eğitim endişeyle başlıyor