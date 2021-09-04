İçişleri Bakanlığı’ndan ‘6 Eylül’ açıklaması

Yazan:
Alaturka Online
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İçişleri Bakanlığı’ndan “Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak” açıklaması yapıldı.

Yayınlanma: 11:26 – 04 Eylül 2021 Güncellenme: 11:29 – 04 Eylül 2021

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘6 Eylül’ açıklaması

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