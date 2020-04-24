İçişleri Bakanlığından “Atatürk'ün resmi yok” iddialara yalanlama

ANKARA (AA) – İçişleri Bakanlığından, "Atatürk'ün resmi yok" ifadelerinin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın sosyal medyadaki ifadelerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan akşamı çekilen fotoğraflara da yer verildi.