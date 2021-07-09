İçişleri Bakanlığı’ndan ‘bayram harçlığı dağıtıldı’ iddialarına açıklama

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

* Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir.

* Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

* Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.