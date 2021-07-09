İçişleri Bakanlığı’ndan CHP’li belediyelere okul engeli

Elazığ’da, 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve eğitim veremez hale gelen okulların yıkılması sonrasında kentteki okul sorununu çözmek adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un talebi üzerine CHP’li İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri kente okul yapma kararı almıştı. CHP’li vekil Gürsel Erol, CHP’li belediyelerin okul yaptırma talebine 5 aydır olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmediğini kaydetti.

AKP’Lİ VEKİLİN ÖNERİSİ ÜZERİNE CHP’Lİ VEKİL HAREKETE GEÇTİ

24 Ocak depremi sonrasında kentte okul sorunun devam ettiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol şunları söyledi:

* Belediyesiyle, bakanlıklarıyla, sivil toplum örgütleriyle, parlamentosuyla, hükumetiyle, siyasi partileriyle, devlet bir bütündür. Biz 30 milletvekili arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşımız, deprem süreciyle ilgili, yapılan işlerle ilgili, aksaklıkların gündeme getirilmesiyle ilgili, hükumetin dikkatinin çekilmesiyle ilgili Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç Bey’in başkanlığında Elazığ’a gittik.

* Tespitler yaptık, yerinde incelemeler yaptık. AK Partili milletvekili arkadaşlarımızdan şu anda bu salonda olan var mı bilmiyorum ama eğer bu ifadem de bir yanlışlık varsa düzeltmelerini, oturdukları yerden müdahale etmelerini istiyorum.

* Ziyaretin bir sonrası AK Partili milletvekili arkadaşlarımızdan biri Metin Bulut Bey, “Biz beklerdik ki Cumhuriyet Halk Partisinin 30 milletvekili Elazığ’da bir açıklama yapsın, bir okul da onlar yaptırsın” diye bir söylemde bulundu.

* Bunun üzerine evet biz de eksikliğimizi kabul ettik, dedik ki, doğru, aslında bizim de kamu bütçesinden belediyeler aracılığıyla kente bir katkı sunmak adına okul yapılmasıyla ilgili bir talep varsa, bugüne kadar bunu düşünememekten kaynaklı Elazığ kamuoyundan özür diliyoruz.

“5 AY GEÇMESİNE RAĞMEN OKUL TALEBİNE BİR CEVAP ALAMADIK”

Erol, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve İzmir Büyükşehir Belediyemiz yaklaşık bundan 4-5 ay önce Elazığ İl Valiliğine yazı yazarak 2 okul yaptırmasıyla ilgili talepte bulundular. Bize dediler ki, ‘Biz kamu bütçesinden, belediye başkanlığından, belediye bütçesinden Elazığ’da okul yaptırmak istiyoruz. Devlet bir bütündür yani belediyenin bütçesi de kamu bütçesidir, devletin bütçesidir. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi de kamu bütçesidir, devletin bütçesidir.’ Elazığ Valiliğinin bütçesi de kamu bütçesidir, devletin bütçesidir ama aradan dört beş ay geçmesine rağmen hala İçişleri Bakanlığının, Elazığ Valiliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin okul yaptırma talebiyle ilgili olumlu veya olumsuz bir geri dönüşü olmadı. Şimdi, Elazığ’da okula ihtiyaç var. Elazığ’da 12 tane daha okula ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.