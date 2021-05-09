İçişleri Bakanlığından suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) – İçişleri Bakanlığınca, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında 348 organize suç örgütünün çökertildiği, güvenlik güçlerinin tüm suç örgütleriyle mücadelesinin, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürüleceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için, hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını kararlılıkla ve sorumlulukla seferber ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır. Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir. Bu çerçevede, 15 Temmuz sonrasında 1738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8 bin 414'ü tutuklanmış, 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304'ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir."

– "Örtüleme yöntemine rağmen ısrarlı takibimiz devam etti"

Güvenlik güçlerinin ağır saha baskısı karşısında, bu yapılara mensup kişilerin, dönem dönem "örtüleme yöntemi" olarak adlandırılan bir yöntemle kamuoyuna, faaliyetlerinden uzaklaştığı izlenimini vermek istedikleri belirtilen açıklamada, bu örtüleme adımlarına rağmen, güvenlik güçlerinin bu konudaki ısrarlı takibinin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P'nin, dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla 'İş insanıyım, bu işlerden çekildim.' demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç operasyona dönüştürülmüştür. Anılan kişinin yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle anılan kişi, ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır.

Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir. 15 Temmuz'dan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

– Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklamalarına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, şunları belirtti:

"Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük… Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının Türk siyasetine musallatlığına çaresiz kalmaktır."