İçişleri Bakanlığı’nın AKP’li başkana soruşturma izni vermeme kararını Danıştay iptal etti

Bursa Osmangazi Belediyesi CHP Meclis Grubu’nun Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na usulsüz harcamaları ile ilgili yaptığı suç duyurusu üzerine, İçişleri Bakanlığı ‘Şikayetin işleme konmamasına’ karar vermişti. Danıştay 1’inci Dairesi bakanlık kararını iptal etti.

Halil ATAŞ

İçişleri Bakanlığı’nın Osmangazi Belediyesi Başkanı AKP’li Mustafa Dündar hakkında izin vermediği soruşturma kararını Danıştay iptal etti.

“BAKANLIĞIN KARARINI İPTAL ETTİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Osmangazi Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Av. Sefa Yılmaz, “Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığımız suç duyurusu üzerine, İçişleri Bakanlığı ‘Şikayetin işleme konmamasına’ karar vermişti. İçişleri Bakanlığı’nın bu kararına karşı Danıştay’a itiraz etmiştik. Danıştay 1’inci Dairesi bu itirazımızı kabul ederek bakanlık kararının kaldırılmasına karar verdi.Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis üyeleri olarak, Osmangazi belediyesinin yapmış olduğu her türlü usulsüz harcamanın hesabını yasal zeminde sormaya devam edeceğiz” dedi.

DANIŞTAY’IN KAVUŞTURMAYA GEREK VAR DEDİĞİ SUÇ DUYURUSUNDAKİ O MADDELER ŞÖYLE

Bakanlığı’n kararını iptal eden Danıştay, Dündar hakkındaki suç duyurusunda yer alan 3-6 ve 8. Maddelerin kavuşturmaya gerek olduğuna karar verdi. O maddeler ise şöyle;

“- Belediye Başkanının kişisel reklam kampanyası için Üç M.Ofset- Metin Avcı’ya belediye bütçesinden ödeme yaparak Belediyeyi zarara uğratmak.

– 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Belediye başkan adayı olarak partisinin ve şahsının propaganda çalışmaları ile ‘Yine yeniden Mustafa Dündar’ şarkısı için Prodüksiyon Org.Reklam Halkla İlişkiler Şirketine Belediye bütçesinden 105 bin 20 TL ödeme yapmak.

-Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları kapsamında televizyon programlarında yer almak için Habertürk TV’deki iki canlı yayın için 47 bin 200 TL ve 51 bin 920 TL, AS TV’deki yayın için 47 bin 200 TL, Olay TV’deki yayın için de 70 bin 800 TL belediye bütçesinden ödeme yapmak.”

TANITIMA 4 MİLYON LİRA

Sayıştay, 55 milyon 268 bin 447 TL kredi borcu bulunan AKP’li Bursa Osmangazi Belediyesi’nin tanıtım faaliyetlerine 4 milyon 160 bin lira harcama yaptığını ortaya çıkarmıştı.

HAKSIZ KAZANÇ İDDİASINDA BULUNMUŞTU

İYİ Parti Osmangazi ilçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu’da daha önce yaptığı bir açıklamasında, Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar’ın Yunuseli Havaalanı yakınındaki, Erdönmez ailesine ait alanda yükselen konut projesinde, akraba kayırmacılığının rol oynadığını, en az 500 milyon TL’lik bir haksız kazancın söz konusu olduğunu iddia etmişti.

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