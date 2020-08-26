İçişleri duyurdu: Yıldırım 7-Lice operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, ‘bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek’ maksadıyla Diyarbakır’da “Yıldırım-7 Lice Narko-Terör” operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 495 personel ve 100 operasyonel görev alıyor.

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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım (1-2-3-4-5-6) operasyonları kapsamında bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 48 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini ve çok sayıda silah-mühimmat, gıda ile yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık operasyonların inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.