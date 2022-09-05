İçişleri: Eylem hazırlığındaki 4 terörist Diyarbakır’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK üyesi 4 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı saldırı yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına darbe vurulduğu aktarıldı.
Eylem hazırlığındaki teröristlerin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yol kontrol uygulamasında yakalandığı belirtilen açıklamada, “Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı” denildi. (DHA)