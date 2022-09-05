İçişleri: Suriye’ye yeni terörist aktarımı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri’nce son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye’ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Şüpheliler hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütüleceği bildirilirken, sorgulama işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor. (DHA)