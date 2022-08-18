İçkili fotoğrafa reklam cezası kestiler

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından içki tükettiği bir fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğraf ise, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edilince Aybaş’a, Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı tarafından içki ve sigaraya gelen zamları bildirmesi ve paylaştığı fotoğrafta içki markasının gözüktüğü gerekçesiyle para cezası kesildi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden alkol aldığı bir fotoğrafı, “Köyde erken kalkıyor insan, sabah birası candır” notu ile paylaştı. Bu paylaşımın ardından Aybaş, CİMER‘e şikayet edildi.

Aybaş’a, Tarım ve Orman Bakanlığı‘na bağlı Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı tarafından alkollü içkilere zamları markalara göre duyurması ve sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta bira markasının görünmesi gerekçesiyle ceza kesildi.

BAKANLIK, YÖNETMELİĞİ İHLAL ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Başkanlık, Aybaş’ın ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü’ hakkındaki kanunu ve ‘Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkındaki yönetmeliği ihlal ettiğini ileri sürdü.

REKLAM KANAATİ GEREKÇESİYLE 50 BİN-250 BİN TL ARASI CEZA

Aybaş, tebligatı şu sözlerle duyurdu:

“TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’ndan Biraz önce Tebligat geldi Tütün ve Alkollü içkiler fiyat paylaşımı son tüketici ile paylaşım yapmanın yasak olduğu gerekçesi ile reklam yaptığım kanaati oluştuğundan 50 bin TL ile 250 bin TL arası idari para cezası Kesilecek. Cimere şikâyet nedir la. İçki içerken bardağın üzerinde içki firmasının ismi logosu olması dahi ceza gelen tebligatta ekte sunulmuştur.”

Aybaş, hesabından alkol aldığı bir paylaşım daha yaparak, “Yasaklara inat, baskılara inat, cezalara inat” notu ile paylaştı.

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