İcra tehditli köprü parası tahsilatı

Köprü ve otoyolların geçiş ücretleri büyük tartışma konusu olmaya devam ederken HGS ve OGS’lerden otomatik tahsilat yapılamadığında vatandaşlar yüksek tutarlı icra davaları ile karşı karşıya kalıyor. Osmangazi Köprüsü’nden 147.5 TL’lik geçiş ücretinin ödenmemesi durumunda 737.5 TL alacak ve 750 TL civarında avukatlık ücreti çıkartılarak icra takibi başlatılıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Geçiş sayısı ve gelir hedeflerini tutturamayan yap-işlet-devret modeli yapılan otoyol ve köprülerin işletmecisi şirketler, icra yoluyla gelirlerini artırmayı deniyorlar. OGS ve HGS kullanan sürücüler gişelerde geçiş ücretinin çekildiğini sanarken, alınmayan ücret nedeniyle kısa süre sonra icra takibi başlatılıyor. Osmangazi Köprüsü’nden 147.5 TL’lik geçiş ücretinin ödenmemesi nedeniyle araç sahiplerine hukuk büroları vasıtasıyla 737.5 TL alacak ve 750 TL civarında avukatlık ücreti çıkartılarak icra takibi başlatılıyor. Bazı avukatlık ücretleri ise bin lirayı aşıyor.

10-15 KAT FAZLA BEDEL

Kamuya ait Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) işlettiği otoyol ve köprülerden bakiye yetersiz şekilde geçilse dahi, 15 gün içinde OGS veya HGS hesabına para yatırılınca geçiş ücreti faizsiz şekilde otomatik tahsil ediliyor. Ancak özel şirketler bunu yapmayarak, hemen icra takibi başlatıp buralardan büyük gelirler elde ediyor. Vatandaş ise zaten pahalı kullandığı yollara 10-15 kat daha fazla para ödemek zorunda kalıyor.

AKRABALAR ARANIYOR

Otoyol ve köprüleri işleten şirketlerin çalıştığı hukuk bürolarından araç sahiplerine “Hakkınızda icra takibi başlatılacaktır, tüm banka hesaplarınız bloke olacaktır” şeklinde tehdit edici cümleler içeren mesajlar gönderiliyor. Ancak bu seviyeye gelene kadar araç sahiplerine işletmeci şirketler tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmıyor. Hatta bazı hukuk bürolarının borçlu vatandaşın akrabalarına ulaşıp “Ona borcunuz varsa bize ödeyin” şeklinde ifadeler kullandığı belirtiliyor.

‘Uygulama hukuki olabilir ancak yapılanlar yanlış’

Borçlu geçişin hemen ertesinde icra takibi yapılmasının doğru olmadığını ifade eden Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, icra takibinden önce vatandaşa şirket tarafından bir ihbarname veya SMS gönderilmesi gerektiğini söyledi. Deniz, “Uygulama hukuki olabilir ancak yapılan yanlış. İcra takibi olunca faiz ve avukatlık ücreti alınıyor. Dijital çağda yaşıyoruz. Şirketler, e-Devlet üzerinden izleyebilirsiniz diyor ama hangi vatandaş her gün e-Devlet’e bakar ki… Ortada bir pandemi var, kat be kat ceza ödeniyor. İnsanlara bu dönemde yapılmamalı” diye konuştu.

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