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11 Nisan 2023
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İcradan satışlarda yok yok: 5 yıldızlı otelden, yüzük ve kolyeye kadar…

Alaturka Online
Alaturka Online

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre yeni açılan 9 milyon 46 bin 245 dosya ile 2022 yılında İcra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı 33 milyon 275 bin 632’ye çıkarken, 2023’te icra satışları da hız kazandı.

Resmi İlan sayfasındaki duyurulara göre önümüzdeki 60 günde İstanbul’da 429, İzmir’de 273, Ankara’da 221, Afyonkarahisar’da 44, Antalya’da 159, Balıkesir’de 131, Bursa’da 129 olmak üzere toplam 3 bin 597 icra satışı yapılacak.

VATANDAŞIN HERŞEYİ İCRADAN SATILIK

Satışı yapılacaklar arasında, endüstriyel makine ve ekipmanlar, bina, konut, işyeri, arsa, tarım arazisi, turistik tesis gibi taşınmazlar, vatandaşlara ait dikiş nakış makinesinden; yüzük, kolye, bilezik gibi takılara kadar her türlü taşınır ve taşınmaz bulunuyor.

Kuşadası’nda denize sıfır 5 yıldızlı otel 199 milyon 663 bin lira bedelle satışa çıkarılırken, İstanbul’da bir vatandaşa ait kolye ucu, küpe, bilezik 8 lira ile 2 bin 800 muhammen bedelle satılacak.

ÇİFTÇİLER ÇOĞUNLUKTA

Gübre, mazot, tohum, ilaç, elektrik ve sulama fiyatlarındaki artışlar nedeniyle icralık olan çiftçilere ait bin 78 tarla, tarım arazisi, bağ, bahçe, zeytinliğin yanı sıra, 13 adet besi çiftliği ve ahır ile vatandaşa ait bin 352 konut ta icradan satış listesinde bulunuyor.

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