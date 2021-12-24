İdari para cezalarında alt sınır arttı

Yazan:
Alaturka Online
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Rekabet Kanunu’na aykırı durumlarda verilen idari para cezaları alt sınırı yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 oranında artırıldı.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 08:44 – 24 Aralık 2021

İdari para cezalarında alt sınır arttı

Rekabet Kanunu’na aykırı durumlarda verilen idari para cezaları alt sınırı yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 oranında artırıldı.

Rekabet Kurumu’nun konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

2022 SONUNA KADAR 47.4 TL

Buna göre, 7 Aralık 1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 artış esas alınarak, 1 Ocak 2022 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 47.409 TL olarak belirlendi.

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