İDDEF'ten 8 bin 200 ihtiyaç sahibi aileye yardım paketi

İSTANBUL (AA) – İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan 8 bin 200 aileye, gıda ve hijyen paketi ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız" sloganıyla yardım çalışmaları başlatıldı.

Bu çerçevede, Kovid-19 nedeniyle işine gidemeyen, çalışamayan, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında evde kalan yaşlı ve hasta ile ihtiyaç sahipleri ziyaret edilerek, bugüne kadar 8 bin 200 aileye gıda ve hijyen paketleri teslim edildi.

Ramazan ayında da yardım çalışmalarına devam etmeyi planlayan İDDEF, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki ülkelerde de yardım çalışmalarını sürdürecek.

Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden yardım kampanyasıyla ilgili detaylı bilgi alabilecek.