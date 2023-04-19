İddialar cevaplanacak

Büyük Satranç Tahtası, Millet İttifakı’nın iki önemli kurmayını ağırlıyor…
İlk bölümde İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu; partisinin oy oranı ve 14 Mayıs gecesi için sandık güvenliği çalışmaları hakkında bilgi verecek. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sırasında Meral Akşener hakkındaki iddialarına cevap verecek.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
İkinci bölümde ise CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay; seçimin ikinci tura kalacağı iddialarını, İnce-CHP görüşmelerinin perde arkasında neler yaşandığı ve CHP’ye ortak liste üzerinden yapılan eleştirileri yanıtlayacak.
Simge Fıstıkoğlu moderatörlüğünde, SÖZCÜ Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in katkılarıyla Büyük Satranç Tahtası bugün 20.45’te SÖZCÜ TV’de…