“İddianameyi yazan savcı rüşvetten mahkum oldu” – 18 Dakika (27 Aralık 2019)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Sözcü davasını ve çıkan kararı değerlendirdi. Kongar ve Yanardağ, kararın bir hukuksuzluk olduğunu vurguladı. 18 DAKİKA’DA, "Yerli ve Milli" araç konusunda nasıl bir yalanla karşı karşıyayız? Sözcü davasında çıkan karar nasıl bnir hukuksuzluğa işaret ediyor? Sözcü davasında verilen karar neden yargıya sürülen bir leke olarak tanımlandı? Ergenekon'da yargılayan savcılar şu an neredeler? AKP döneminde kaynağı belirsiz paranın tutarı nedir? Kanal İstanbul nasıl rant İstanbul oldu? Canan Kaftancıoğlu ve Meral Akşener'in de Kanal İstanbul projesine itiraz etmesi nasıl bir mesaj veriyor? Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul ısrarının gerçek nedeni ne? Türkiye'nin en büyük talihsizliği neden Necip Fazıl Kısakürek? Türkiye'nin Libya'daki iç savaşa dahil olması ortaya nasıl tablo çıkarır? sorularının yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

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