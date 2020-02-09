İdlib gerilimi! Türk yetkili: Bütün seçenekler masada…

Suriye ve Rusya’nın bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle 500 binden fazla kişi İdlib’den Türkiye sınırı yakınlarına gelmiş durumda.

Onlarca araçtan oluşan askeri konvoy İdlib’de Türk gözlem noktalarına takviye için Suriye’ye geçmişti.

GÖZLEM NOKTALARI GÜÇLENDİRİLDİ

Amerika’nın Sesi’nin Reuters’ten aktardığı habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen Türk yetkili, İdlib bölgesine önemli miktarda askeri ve teçhizat desteğinin sağlandığını kaydetti.

Yetkili Cumartesi günü bölgeye geçen askeri araç sayısını 300 olarak açıkladı ve bu rakamın bu ay içinde toplam bine ulaştığını söyledi. Bununla birlikte gözlem noktalarındaki asker sayısıyla ilgili bilgi verilmedi. Aynı yetkiliye göre gözlem noktaları tamamıyla güçlendirildi.

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İDLİB’DE ASKER SAYISI 5 BİN

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre ise geçen hafta 1240 Türk askeri aracı İdlib’e geçiş yaptı, asker sayısı da 5 bin.

Türk yetkili Suriye’nin Rusya’nın desteğiyle bütün anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi ve her türlü olaya karşı hazırlıklı olunduğunu, bütün seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

Yetkiliye göre, Ankara’da Rus yetkililerle görüşme de olumlu geçti. İki tarafın önümüzdeki haftalarda yeniden görüşeceği belirtildi.

Suriye Pazar günü İdlib’de 600 kilometrekare alanı ele geçirdiğini ve savaşmaya devam edeceğini açıkladı. Suriye ordusu İdlib merkezine 16 km uzaklıkta bulunuyor.

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HULUSİ AKAR ŞUBAT SONUNA KADAR SÜRE VERDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim güçlerinin Şubat sonuna kadar çekilmemesi durumunda harekete geçileceğini kaydetti.

Papa Francis de Pazar günü İdlib’de insan hukukuna saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. Papa, İdlib’den gelen haberlerin üzücü olduğunu söyledi.

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