İdlib halkı Türk bayrağıyla sokağa döküldü!

İdlib’de saat kulesi meydanında toplanan yaklaşık 500 kişi, bugün Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab Köyü´ndeki rejim güçlerine düzenlenen operasyonu kutladı.
FOTO: DHA
Ellerinde Türk bayraklarıyla rejim aleyhine sloganlar atan grup, Türkiye´ye ise övgüler yağdırdı.
FOTO: DHA
Toplanan kalabalık Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı. (DHA)
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