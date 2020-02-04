“İdlib krizi nasıl çözülür? Rusya’nın hamleleri ne anlama geliyor?” – Kulis (4 Şubat 2020)

Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, İdlib krizini ve Rusya’nın adımlarının perde arkasını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Ayrıca Youtube üzerinden bize destek olabilirsiniz:
www.youtube.com/tele1comtr/join Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
Tweets by tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr
Anasayfa Alaturka Online “İdlib krizi nasıl çözülür? Rusya’nın hamleleri ne anlama geliyor?” – Kulis (4...