“İdlib politikasını desteklemiyor diye Kılıçdaroğlu vatan haini olamaz” – 18 Dakika (4 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Mecliste AKP ve CHP’li milletvekilleri arasında yaşanan gerginlik, Cumhurbaşkanına Hakaret Davalarının kapsamı, Erdoğan’dan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na hakaret başlıklarını ele aldı. 18Dakika’da, Moskova zirvesine ait öngörülere de yer verildi. Tele1'e destek olmak için:

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