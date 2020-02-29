İdlib saldırısında yaralanan uzman çavuş evine geldi!

Alçak saldırıda yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, memleketi Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki baba ocağına getirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kırklareli Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı’nda bulunan ve 7 aydır Suriye’de görev yapan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, 27 Şubat günü yaşanan ve ülkemizi yasa boğan saldırıda yaralandı. İdlib’deki saldırının ardından Hatay’da tedavi edilen uzman çavuş, bugün ambulans ile Bozüyük’teki baba evine getirildi.

Ayağında kırıklar bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen uzman çavuşu Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ziyaret etti.

“BİRLİĞİME TESLİM OLMAK İSTİYORUM”

Kendisine ziyarette bulunan herkese teşekkür eden Uzman Çavuş Ertemiz, bir an önce sağlığına kavuşup yeniden birliğine teslim olmayı istediğini söyledi.

Uzman çavuşun evini ziyaret eden tüm konuklar geçmiş olsun dileklerini iletirlerken, şehitlerin yaslarını ve acılarını içlerinde hissettiklerini aktardılar.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Uzman çavuşun aylar önce Resulayn’da görevli olduğu sırada kendisine göndermiş olduğu üzerinde ‘Barış Pınarı Harekatı, M. Talat Bakkalcıoğlu ve ailesi’ yazılı roket fotoğrafını çerçeveleterek, yaralı uzman çavuşa hediye etti. Bu hediye karşısında son derece duygulanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.