İdlib şehitleri Meclis’i birleştirdi!

Edirne Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda 3 gündem içi ve 8 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlanırken; Gürkan, mecliste grubu bulunan partilerin, 27 Şubat Perşembe günü Suriye rejim güçlerinin İdlib’teki saldırısında hayatını kaybeden Türk askerleriyle ilgili önergesini sundu.

“ORTAK BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİZ”

CHP, AKP, İYİ Parti ve MHP’li belediye meclis üyeleri ile belediye başkanlığının imzasının bulunduğu önergede şu ifadeler yer aldı:

*27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait konvoya yapılan hain saldırıda ilk gece için açıklanan 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 kahraman evladımız yaralanmıştır.

*Bu acının tarifi mümkün değildir. Türk milleti olarak hepimizi derinden etkileyen bu alçak saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyoruz.

*Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman Türk ordusuna yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı Edirne halkı adına, Edirne Belediye Meclisi çatısı altında görev yapan ve aşağıda imzası bulunan CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP’ye mensup belediye meclis üyeleri ile belediye ve meclis başkanı olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz.

*Edirne Belediye Meclisi olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi, milli ve manevi değerlerimiz mevzu olduğunda ortak bir anlayışla hareket edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

*aferleri ve geçmişi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber uygarlık ışıklarını taşıyan, cesaretiyle dosta güven, düşmana korku salan kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı, gündem içi ve gündem dışı maddelerin görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi.

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