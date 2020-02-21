İdlib süreci ekonomiye nasıl yansıyacak? – Türkiye’nin Gündemi (20 Şubat 2020)





Dün akşam Türkiye’nin Gündemi’nde, iktisatçılar bir araya geldi. Gökhan Kazbek’in konukları, Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Prof. Dr. Oğuz Oyan ve Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu İdlib’deki sıcak gelişmeyi ve ekonomiye yansımalarını değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:

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