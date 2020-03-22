İdlib’de corona virüsü alarmı!

Tüm dünyada corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ederken, Suriye’nin İdlib kentinde sivil savunma ekipleri virüse karşı dezenfekte çalışmaları başlattı.
Sivil Savunma Yetkilisi, corona virüsüne karşı bir mücadele başlattıklarını belirterek, virüsle mücadele kapsamında kamu tesislerinin, okulların ve camilerin dezenfekte edileceğini bildirdi.
Yetkili, ayrıca dezenfekte çalışmalarının ilerleyen günlerde İdlib’deki mülteci kamplarını da kapsayacağını belirtti. (İHA)
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