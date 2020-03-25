İdlib'de kısıtlı imkanlarla koronavirüse karşı tedbir alınıyor

İDLİB (AA) – Beyaz Baretliler (Sivil Savunma), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında sağlık sektörü neredeyse "iflas eden" İdlib ilinin merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon ve halkı bilinçlendirme amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

Sivil Savunma ekipleri, yerli sivil toplum kuruluşlarından Menekşe Derneği'nin katkılarıyla, İdlib kent merkezindeki kamu binalarında, okullarda ve hastanelerde ilaçlama yaptı.

Menekşe Derneği'nin sivil koruma ekip sorumlusu Abdulbaki el-Marri AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derneğimiz koronavirüse karşı tedbir programlarını en üst seviye çıkardı. Önleyici dezenfeksiyon ve ilk yardım konularında çalışmalarda bulundu." dedi.

Marri, "İdlib merkezde bulunan Saat Kulesi Kavşağı'nda insanlara koronavirüs belirtilerini ve önleyici yöntemleri anlatarak bilinçlendirme faaliyeti düzenledik." diye konuştu.

Sivil Savunma, söz konusu çalışmalara hafta başında başlamış, kent merkezindeki en canlı noktalardan Saat Kulesi Kavşağı, 30. cadde, Kusur ile Cela caddelerinde geniş çaplı dezenfeksiyon yapmıştı.

Gönüllülerden Firas Halife, İdlib'de virüs için tespit kitleri bulunmadığını belirterek, Dünya Sağlık Örgütü'ne yardım çağrısı yapmıştı.

– İdlib'de durum

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki İdlib'in kent merkezi ve çevre ilçelerinin nüfusu, 1 milyon 450 bindi. Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin son dönemdeki saldırıları nedeniyle, hem İdlib genelinden kent merkezine, hem de merkezden kuzeye doğru göç meydana gelmişti.

Rejim ve destekçilerinin Mayıs 2019'dan itibaren düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 4 milyon nüfuslu İdlib ilinin önemli ilçeleri rejimin eline geçerken, Ocak 2019'dan bu yana 2 milyona yakın sivil yerinden edildi. 17 Eylül 2018'den (ateşkes için Soçi mutabakatı) bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 2 bin sivil can verdi.

– Rejim bölgesinde tedbirler

Esed rejiminin haber ajansı SANA, hafta başında ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini bildirmişti.

Rejim, dün kontrolündeki bölgelerde 18.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.