“İdlib’de, şehit vermemize neden olan ortam devam ediyor” – Olaylar ve Nedenler (29 Şubat 2020)





Olaylar ve Nedenler'de Murat Taylan’ın konukları Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, Gazeteci Mehmet Ali Güller ve Doç. Dr. Hakan Güneş oldu. Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk’ün yeni bir bakış açısı getirdiği İdlib sorunu ‘Olaylar ve Nedenler’de masaya yatırıldı. Doç. Dr. Hakan güneş İdlib denklemindeki yanlışları vurguladı. Gazeteci Yazar Mehmet Ali Güller de Suriye sorununuz siyasi zeminde çözülmesi gerektiğine işaret etti. Tele1'e destek olmak için:

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