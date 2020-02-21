İdlib’de son durum: Kriz adım adım böyle tırmandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya destekli Esad güçlerinin İdlib’i abluka altına alarak Türk askerini vurması sonrası operasyon sinyalleri vermişti.

Önceki gün yaptığı açıklamada, krize ilişkin masada istenilen sonuca ulaşılamadığını belirten Erdoğan, “Şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir” ifadelerini kullanmıştı.



Erdoğan’ın çıkışının ardından Rusya’dan da tepki gecikmemişti. İlk olarak açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Türkiye’nin İdlib’de Suriye Ordusu’na yönelik yapacağı operasyonun en kötü senaryo olacağı savunmuş ve bu durumu önlemek için Türkiye ve Rusya arasında diyaloğun süreceğini söylemişti.



LAVROV: ANLAŞMA ÇIKMADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bir basın toplantısı düzenlerken, Ankara ile Moskova arasındaki görüşmelerden anlaşma çıkmadığını söyledi. Lavrov, Şam yönetimine bağlı askeri güçlerin bölgede varlığını sürdürdüğünü belirterek, “Militanların, İdlib’teki Suriye ve Rus güçlerine saldırısı devam ediyor” dedi.

Bu gelişmelerin ardından dün akşam saatlerinde Rusya’dan flaş bir açıklama yapıldı. Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki Neyrab köyüne Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), askeri hareket başlatmasının ardından gelen açıklamada, “Türkiye, Suriye hükümetine bağlı güçlere saldıran militanlara topçu atışıyla destek sağlıyor. Türkiye’nin desteklediği militanlar Suriye hükümet güçlerinin İdlib’de kontrol ettiği iki bölgeye girdi. Rus hava kuvvetleri bölgedeki güçlere hava saldırısı düzenledi. Bu durum Suriye ordusunun bu saldırılara yanıt vermesini sağladı” ifadesi yer aldı.



‘YARDIMLARI KESİN’

RIA, Interfax ve TASS ajanslarına dayandırılan açıklamada, “Moskova, Ankara ile iletişime geçtikten sonra Türkiye topçu atışını durdurdu” ifadesi kullanıldı. TASS haber ajansı Rusya Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’ye bölgedeki kuvvetlere yardımı ve silah desteğini bırakması çağrısında bulunduğunu duyurdu.

Moskova’nın açıklamasının ardından bölgeden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki askerimizin şehit düştüğünü duyururken, şu ifadeler kullanıldı:

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.”

PATRIOT İDDİASI

Gelişmelerin ardından Bloomberg’den flaş bir iddia geldi. İdlib’deki saldırılar sonrası değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir Türk yetkili, Ankara’nın Washington’dan sınır bölgesine Patriot konuşlandırılmasını talep ettiğini öne sürdü. Bu iddiadan kısa süre sonra bir televizyon kanalına konuşan Savunma Bakanı Hulusi Akar iddiaları doğruladı.

Akar, “Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz. Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir” dedi.

MERKEL VE MACRON’DAN PUTİN’E TELEFON

İdlib’de tansiyonun yükselmesi Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u da harekete geçirdi.

Rusya lideri Putin’i arayan ikili, tehlikeli gerginliğin dindirilmesi ve İdlib için süren askeri operasyonların sona erdirilmesi çağrısı yaptı. Merkel ile Macron, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecekleri toplantılar sonucunda politik bir çözüm bulabileceklerini ifade etti.

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