İdlib’den göç edenlerin sayısı 300 bini geçti

Saldırıların hedefi olan İdlib’in Maaret el Numan ilçesi ile kırsalında yaşayan ailelerin güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırı yakınlarına göçleri devam ediyor.

Yerel kaynaklar son saldırılardan dolayı göç etmek ve Türkiye sınırına yakın alanlara gelmek zorunda kalanların sayısının her geçen gün arttığını, kasım ayı başından bu yana da gelenlerin sayısının 328 bine yükseldiğini belirtti.

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ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray’da düzenlenen ‘Şehir ve Güvenlik Sempozyumu’ndaki konuşmasında göç dalgasına vurgu yapmıştı. Erdoğan, “200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Karşılıklı bazı tedbirler engellemeye çalışıyoruz. Ama karşınızdakiler insan. Biz batının yaptığı gibi dikenli tellerle bariyerler oluşturamayız. Çok daha adil insani olanını yapmak durumundayız” demişti. DHA

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