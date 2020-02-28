İdlib’e sevkiyatlar sürüyor!

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne yönelik sevkiyatlarına devam ediyor.
İdlib’de hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından yoğunlaşan sevkiyatlarda, mühimmat ve malzeme taşıyan 17 araç Gaziantep’in İslahiye ilçesinden Hatay istikametine ilerledi.
Geniş güvenlik tedbirleri arasında ilerleyen konvoyun Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden Suriye’ye geçeceği öğrenildi.
Öğlen saatlerinde Türkiye’deki çeşitli birliklerden yüzlerce asker Hatay’ın Kırıkhan ilçesine sevk edildi. Askerlerin yatak ve askeri yaşam malzemelerini yüklenip hazırlıklarını tamamladıkları görüldü.
Askerlerin konakladıkları yerin çevresindeki evlerin de balkonlarına Türk bayrakları astıkları görüldü.
SINIRDA HELİKOPTER TRAFİĞİ
Hatay’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda öğle saatlerinde helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı. 1 helikopter ve 1 ambulans Suriye’den Türkiye sınırına girdi. İHA