İdlibli çocuklara ateşkesin gölgesinde “uçurtma” etkinliği

İDLİB (AA) – Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampta çocuklar, ateşkes ortamında uçurtma uçurarak eğlendi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın kamplara sığınanların kurduğu Tıh kampının yetkilileri, kampta yaşayan çocukları iç savaşın getirdiği psikolojiden biraz olsu uzaklaştırmak için uçurtma etkinliği düzenledi.

Türkiye ve Rusya arasında varılan ateşkes ortamında çadır kampta bir araya gelen çocukların uçurtmalarında çizdikleri Türk bayrakları dikkati çekti.

Tıh Kampı Sorumlusu Abdulselam Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların iç savaşta yaşadıkları olumsuz anları bir anlığına da olsa unutturmak için uçurtma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Yusuf, "Kampta yaşamlarını sürdüren çocuklar için 'Kamp çocuklarına adalet' sloganı adı altında uçurtma etkinliği gerçekleştirdik. Kısıtlı imkanlarla karton, yapıştırıcı, renkli kalemler uçurtmalar yaptık." dedi.

Kamptaki yetkililerin çabalarıyla etkinlik yaparak çocuklar için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yusuf, "Kamptaki çocuklar her şeyden yoksun. Bütün dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının kamplarda yaşam mücadelesi veren çocukları unutmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

– "Acılarını unutturduk"

Uçurtma etkinliğine katılan 13 yaşındaki Valit Rahmun da kamptaki arkadaşlarıyla uzun zamandır çektikleri acıları düzenlenen etkinlikle bir süreliğine de olsa unuttuklarını söyledi.

Rahmun, "Arkadaşlarımızla burada temin ettiğimiz iplikleri, kartonları, kağıtları ve çıtaları kullanarak uçurtma yaptık. Bunları kamptaki çocuklara hediye ettik ve onları sevindirdik. Acılarını unutturduk." diye konuştu.

Rahmun, "Suriye'deki çocuklara yardım edilmesi" çağrısında da bulundu.

– İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.



Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu. Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı, son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

