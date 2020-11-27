İdlibli grafiti sanatçısı Maradona'nın resmini enkaza dönüşen duvara çizdi

İDLİB (AA) – İdlibli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, kronik kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın resmini Esed rejiminin saldırılarında enkaza dönen evin duvarlarına çizdi.

İdlib'in Binniş ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki grafiti sanatçısı Aziz Esmer, ününü, Esed rejiminin bombardımanında yıkılan evlerin duvarlarına Suriye ve dünya gündemindeki konuları çizerek kazandı.

Esmer, son olarak dünyaca ünlü futbolcu Maradona'nın resmini İdlib'in saldırılarda yıkılan duvarlarına çizdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Esmer, Maradona’yı özelikle futbol oynadığı zamanlarda yakından takip ettiğini söyledi.

Esmer "Maradona'yı sevenler, fotoğrafını kalbinde taşıyacak. İdlib halkı olarak biz de Maradona'nın fotoğrafını, Esed rejimi ve destekçilerinin yıktığı duvarlara çizdik. Maradona'yı seven İdliblilerin evleri enkaza dönüştü. Biz de bunu dünyaya göstermek istedik." şeklinde konuştu.