İdmanocağı Spor Kulübü'nün 100. kuruluş yıl dönümü

TRABZON (AA) – Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un kuruluşunda yer alan İdmanocağı Spor Kulübü'nün 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağaoğlu, mesajında, Trabzonspor'un kuruluş tarihi 1967 olmasına rağmen Trabzon'da futbolun köklerinin bir asır öncesine dayandığını belirterek, "İdmanocağı 1921'de, İdmangücü 1924'de, Karadenizgücü 1955'de, Martıspor ise 1956'da kurulmuştur. İşte bu dört kulübümüz 1967'de bir araya gelerek Trabzonspor'umuzun temellerini attılar. Bugün, Türk spor tarihinde nadide yeri olan bu kulüplerimizden İdmanocağı'nın 100. yılını kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İdmanocağı'nın yalnızca futbolun değil, diğer branşların da gelişimine büyük katkı sağlayarak tarihte büyük izler bıraktığını vurgulayan Ağaoğlu, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Trabzonspor'un kurulması ve pek çok spor insanının da yetişmesini sağladığını kaydetti.

Ağaoğlu, Anadolu'da ilk futbol kitabının Trabzon'da ve İdmanocağı bünyesinde Süleyman Rıza Kuğu tarafından yazıldığını hatırlatarak, yine Süleyman Rıza Kuğu'nun 1924 Paris Olimpiyatları'nda pek çok branşta olimpik sporcu unvanıyla mücadele etmesinin kentte futbol ve diğer spor dallarında yaşanan başarıların tesadüf olmadığının en büyük kanıtı olduğunu ifade etti.

İdmanocağı Spor Kulübünün yetiştirdiği futbolcu, antrenör ve yöneticilerle Trabzonspor'un hep ileriye gitmesine vesile olduğunun altını çizen Ağaoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kurucu başkanlarımızdan Rıfat Dedeoğlu başta olmak üzere yöneticiler, antrenörler, futbolcular, gol kralları ve daha pek çok branşta madalya kazanmış sporcular Trabzonspor'un büyümesine, toprağa kök salan ağaçlar gibi köklü bir kulübün doğmasına katkı sağlamışlardır. Biz yöneticilerin görevi bu sorumluluk bilinciyle geçmişten bugüne dek gelen başarı kültürünü daha ileriye taşımak ve bayrağımızın daha yükseklerde dalgalanmasını sağlamaktır. Bu vesileyle kulübümüzü geçmişten geleceğe taşıma gayesinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Asırlık çınarımız İdmanocağı'nın 1921'den bugüne tüm değerlerini saygıyla anıyor, diğer kurucu kulüplerimiz İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü'nün kurucu, yönetici ve sporcularına minnet duygularımı bir kez daha iletiyorum. Ebediyen var olsun Trabzonspor."