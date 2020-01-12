İdo ve Yasemin kendi markalarını tercih etti

İbrahim Tatlıses’in kendisi gibi müzisyen olan oğlu İdo Tatlıses uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yasemin Şefkatli ile birlikte İstinyePark’da objektiflere takıldı.
İdo, kendi markası olan 1992’nin şapkası ile dikkat çekerken Şefkatli’nin de “Yase bags” markalı çantasını kullandığı görüldü.
Öğle saatlerinde alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katından giriş yapan çift hızla alışveriş yaptıktan sonra yine Pazar katında bulunan bir mekanda baş başa yemek yedikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar.